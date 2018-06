Beliën ontsnapt met volleybalsters tegen sterk Servië

De derde set was cruciaal voor Oranje. Met veel inzet werkte de ploeg een drietal matchpoints weg en won die alsnog met 29-27. Zo werd een smadelijke nederlaag met 0-3 voorkomen. Vooral de blokkering van Nederland was uitstekend tegen het Servische aanvalsgeweld. Daarna kantelde de wedstrijd en voerde Nederland de boventoon. De Serviërs leken vermoeid en zagen Oranje terugkomen tot 2-2 in sets.

Zware bevalling

,,Dit was een zware bevalling. We zijn erin blijven geloven en hebben gespeeld met ons hart. De ontlading is groot'', zei Plak direct na de wedstrijd tegen Ziggo Sport. Middenspeelster Yvon Beliën was trots op de veerkracht die Oranje in Rotterdam toonde. ,,Het liep de eerste sets niet. We kwamen er niet echt door. Toen dachten we: nu is het klaar. Eindelijk hebben we Servië een keer te pakken.''