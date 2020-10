Bendsneyder boekt beste resultaat in kwalificatie sinds herstart Moto2-seizoen

Voor Bendsneyder die een tegenvallend seizoen doormaakt en na elf races slechts vijf WK-punten wist te veroveren, was dat een opsteker. Alleen bij de eerste race van het seizoen begin maart, nog voordat het seizoen door de uitbraak van het coronavirus werd onderbroken, deed hij het met een vijfde plaats in de kwalificatie beter. In die race in Qatar eindigde hij als elfde.

‘Een uitstekende prestatie’

Bendsneyder was zelf ook blij met het resultaat. ,,Het is jammer dat ik geen gebruik kon maken van de slipstream, want dat kost topsnelheid, maar het is wel heel positief dat ik het in de rest van de ronde goed kan maken én dat de topsnelheid al veel beter is dan vorig jaar", zei hij. ,,Hopelijk kan ik het morgen in de race afmaken, want daar gaat het om."