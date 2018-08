Bendsneyder buiten punten in GP van Oostenrijk

Márquez pakt pole met 0,002 seconde verschil

11 augustus De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft poleposition veroverd in de MotoGP voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Het verschil met de Italiaanse nummer twee Andrea Dovizioso in de kwalificatie was slechts twee duizendsten van een seconde, het kleinste verschil sinds de GP van Duitsland in 2003. Márquez was met 1.23,241 een fractie sneller dan Dovizioso, die 1.23,243 als beste rondetijd klokte.