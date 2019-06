Bendsneyder: engeltje zat op mijn schouder

TT AssenBo Bendsneyder beleefde dit weekeinde een TT van Assen om snel te vergeten. De Rotterdamse motorcoureur kwam in de race van de Moto2 al na twee ronden ten val en viel uit. Hij strompelde van het circuit af, maar een medische check pakte positief uit. Een paar blauwe plekken was alles.

,,Het had erger kunnen aflopen, ik denk dat er een engeltje op mijn schouder zat‘’, vertelde de 20-jarige coureur na afloop. ,,Simone Corsi raakte vol mijn remhendel en daardoor vloog ik van de motor af. Ik schoof over de baan en zag coureurs aan komen rijden. Ik had echt geluk dat niemand me raakte. Het was wel een schrikmomentje.’’

Die val betekende het einde van zijn race en stond min of meer symbool voor een mislukte TT. De monteurs van Bendsneyder werkten zich de afgelopen dagen drie slagen in de rondte, maar kregen de motor maar niet in de juiste afstelling. Er zat gewoonweg geen snelheid in, getuige zijn matige trainingstijden en 24ste plaats in de kwalificatie. ,,Het is achteraf makkelijk praten, maar top 15 had nog gekund denk ik. Ik was gretig bij de start en zat er goed bij, maar ja, je moet wel finishen.”

Quote Ik had echt geluk dat niemand me raakte. Het was wel een schrikmo­ment­je. Bo Bendsneyder

Bendsneyder richt de blik alweer op de volgende race, over een week op de Duitse Sachsenring. ,,Dat is weer een ander circuit, dus zal de motor zich ook weer anders gedragen. We geven de moed niet op, ook al zit het nu wat tegen. Het team staat achter me en werkt ook keihard. Ik zou wel graag volgend jaar een snelle rijder erbij hebben in het team. Aan mijn huidige teamgenoot (de Zuid-Afrikaan Steven Odendaal) heb ik weinig, hij is te langzaam. Daardoor kunnen we data niet goed vergelijken en leren we ook te weinig.‘’