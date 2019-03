Bendsneyder net naast de punten in opening Moto2

Bendsneyder was met hoge verwachtingen naar Qatar gekomen. Hij reed sterke vrij trainingen, maar in de kwalificatie had de 20-jarige Nederlander moeite met de omslag naar kouder weer en zette hij slechts de achttiende tijd neer.



Hij had een slechte start in de race en reed lang buiten de top 20. Geleidelijk aan wist hij posities te winnen en in de laatste ronde deed hij nog een aanval op plek vijftien, maar die mislukte.



De Italiaan Lorenzo Baldassarri won de race in de Moto2. Hij ging een fractie eerder over de meet dan de Zwitser Thomas Lüthi.