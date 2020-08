Bendsneyder opnieuw in achterhoede in Moto2

De Waard verrast op 100 rug in Hengelo

13 augustus Maaike de Waard heeft op de tweede dag van de Hengelo Long Course Challenge de 100 meter rugslag gewonnen in een dik persoonlijk record van 1.00,02. Ze versloeg Nederlands recordhoudster Kira Toussaint, die als tweede aantikte in 1.00.49.