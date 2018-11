Bennema: Ik denk dat ik Dafne aan de praat krijg

Door Pim Bijl



Na het vertrek van Rana Reider naar de Verenigde Staten kwam nog diezelfde week Bart Bennema in beeld, de coach met wie Dafne Schippers al eerder acht jaar samenwerkte. ,,Dat vond ik niet onlogisch", vindt Bennema. ,,Her en der gaan zoeken zou zinloos zijn. Wij weten door ons verleden wat werkt en wat er moet gebeuren. Maar ik moest het wel even laten bezinken en een aantal rondjes met Dafne babbelen. In die acht jaar tijd was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Dat is ook logisch als je zo lang met elkaar werkt.”