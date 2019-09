Bennema na afmelding: ‘Ik kan nu echt niet zeggen of Dafne start op de 200m’

Door Pim Bijl



In tranen was ze na de teleurstelling. De steek in haar lies, opgekomen tijdens de halve finale van haar 100 meter, bleek van dien aard dat na uitvoerig overleg met coach, fysio en arts werd besloten dat het risico om te starten in de eindstrijd van het koningsnummer een te groot risico was.



,,Ze kon gewoon niet door”, vertelde een aangeslagen Bart Bennema later. Haar coach had nog geen verklaring voor de ontstane blessure. Tijdens het trainingskamp in Turkije was haar vorm verbeterd, al leek een medaille op de 100 meter een brug te ver in het o zo stroeve door rugproblemen getekende seizoen. ,,Maar ik dacht dat ze er nu klaar voor was. Misschien hoort dit bij atletiek, waar dit soort dingen gebeuren, misschien hoort het gewoon bij dit seizoen.”

Quote We hebben morgen in principe tot half drie de tijd. Bart Bennema Na het mislopen van de finale op de 100 meter is het nu de grote vraag of Schippers haar wereldtitel op de 200 meter kan verdedigen. Na haar historische gouden medaille in 2015 en 2017 dreigt dit toernooi een deceptie te worden. Vandaag zou Schippers namelijk alweer de baan op moeten voor de series van de 200 meter en moet de lies van Schippers het houden, woensdagavond staat de finale op het programma.

,,Ik kan nu echt nog niet zeggen of ze start”, zei Bennema. ,,We hebben in principe tot half drie de tijd. Dan moet ze de bus in op weg naar het stadion. Morgen zullen we opnieuw moeten kijken en bepalen of de lies goed genoeg is om te starten.”

Automatisch gaan de gedachten terug naar 2016. Tijdens de Olympische Spelen van dat jaar in Rio de Janeiro werd bekend dat Schippers kort voor haar eerste sprints een liesblessure had opgelopen. ,,Het is hetzelfde gebied, maar of het dezelfde blessure is weet ik nu nog niet”, vertelde Bennema.



Weer is het de linkerlies die op het belangrijkste moment van het seizoen de plannen van Schippers dwarsboomt.