Berghuis zelfkritisch na strafschoppenregen: Zeker niet aan de arbiter gelegen

,,Bij de eerste twee geven we hem er aanleiding toe, hij heeft de keuze en dat doen we zelf fout. Het heeft zeker niet aan hem gelegen”, aldus Berghuis tegenover RTL 7. De aanvaller viel dan ook niet boos uit tegen Jovanovic. ,,Ik zei tegen hem dat er in elk geval twee vrij makkelijk gegeven werden, zeker de laatste. Natuurlijk zit daar frustratie bij, maar je praat er gewoon normaal over.”

,,De eerste helft was erg onder de maat. Het was moeizaam, we speelden een ander systeem en we hadden moeite elkaar te vinden. Dit geeft een heel slecht gevoel, thuis met 1-4 verliezen tegen Wolfsberger is heel pijnlijk. Dat is niet waar we willen zijn met deze club”, aldus Berghuis.

Nieuwkoop

,,Drie penalty’s tegen, dat is wel uniek”, zei Bart Nieuwkoop, die door de Servische arbiter werd aangewezen als veroorzaker van de tweede strafschop. ,,Ik verwachtte al een lage voorzet vanaf de rechterkant en zag een speler weglopen uit de rug van Botteghin. Ik probeerde het gat dicht te lopen. Ik zag de bal voorlangs gaan en dacht dat de aanval al voorbij was, maar ineens viel die jongen voor mijn neus”, zo doelde Nieuwkoop op Christopher Wernitznig, die ook al de eerste strafschop had versierd.

Volledig scherm Bart Nieuwkoop en Eric Botteghin © BSR Agency

,,De scheidsrechter zag er een penalty in. Op dat moment had ik wel het gevoel dat we genaaid werden. Ja, balen dat er in de Europa League geen VAR is. Je weet dan gelijk dat de scheids zijn beslissing niet meer gaat terugdraaien. Er viel niets te halen bij hem.”

Nieuwkoop keerde na rust niet meer terug op het veld. De rechtsback moest plaatsmaken voor aanvaller Luciano Narsingh. ,,Nee, ik ben niet geblesseerd. Het was gewoon een slechte pot van mij.”

Volledig scherm Steven Berghuis. © BSR Agency