Bescheidenheid Van der Poel geen toneelspel: Van Aert superieur in Dendermonde

Van der Poel kan bij rentree Van Aert niet bijhouden: ‘Heb nu wedstrij­den nodig om beter te worden’

Wout van Aert heeft de wereldbekercross van Dendermonde gewonnen. Het was de eerste veldrit in deze winter waarin de Belg van Jumbo-Visma wereldkampioen Mathieu van der Poel tegenkwam. Van Aert besliste het duel met de nog niet geheel fitte Nederlander duidelijk in zijn voordeel.

16:59