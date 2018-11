Betrian en Fontijn naar halve finales op WK boksen en zeker van brons

Nouchka Fontijn staat in de klasse tot 75 kilogram ook bij de laatste vier. De winnares van zilver bij de Olympische Spelen van Rio in 2016 versloeg de Canadese Tammara Thibeault in de kwartfinale met maximale cijfers (5-0). Fontijn is als eerste geplaatst in haar klasse.



Betrian en Fontijn zijn in New Delhi nu allebei al zeker van minimaal brons.