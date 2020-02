Betsema boekt in Leuven eerste crosszege sinds dopingschorsing

Zwaargewichten Wilder vs. Fury II: een gevecht om de troon en de jackpot

13:57 De strijd om de felbegeerde WBC-titel in het zwaargewicht boksen tussen Deontay Wilder en Tyson Fury staat vannacht (omstreeks 05.00 uur) op de rol. Het eerste spectaculaire gevecht tussen de giganten eindigde in december 2018 onbeslist. In Las Vegas moet de climax volgen na een opgefokte aanloop.