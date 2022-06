‘Bij een marathon vallen ook mensen flauw, maar bij ons is het eng omdat het in het water is’

Haar pupillen Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek waren aan het trainen toen het incident plaatsvond in het Alfréd Hajós zwemstadion. ,,We hopen vooral dat het weer goed gaat met Anita. We denken aan haar”, zegt De Brouwer een dag later. Want natuurlijk waren zij, net als iedereen, geschrokken. Alvarez, die vorig jaar ook al eens over haar eigen grens was gegaan, was vrij snel weer bij kennis. Ze moet nog wel medisch groen licht krijgen om later dit toernooi nog in actie te komen met het Amerikaanse team.