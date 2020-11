Bijrol voor Oranje-judoka's op eerste dag EK

Voor Verhagen was het de zesde deelname aan een EK. Ze won nog geen medaille. Dat deed ze wel op het WK van 2014, waar ze derde werd.



Ook voor Naomi van Krevel viel het doek snel. In de klasse tot 52 kg was Natalia Koezioetina in de tweede ronde te strek. De Russische, als tweede geplaatst, won op ippon. De 20-jarige Van Krevel, Nederlands kampioen, had bij haar debuut op de titelstrijd in eerste instantie nog wel gewonnen van Wit-Russische Kseniya Danilovits. Van Krevel won onlangs nog zilver bij de EK voor junioren. Koezioetina behoort in de Tsjechische hoofdstad tot de favorieten. Ze werd tweede op het afgelopen WK en won bovendien olympisch brons in 2016.