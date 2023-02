Biljarter Dick Jaspers gaat 'gewoon' naar Turkije: ‘Als het echt onveilig zou zijn, dan zou ik niet gaan’

Biljarter Dick Jaspers is van plan om woensdag ‘gewoon’ naar Ankara te vliegen. In de Turkse hoofdstad staat deze week de wereldbeker driebanden op het programma.

De 57-jarige Brabander schrok maandag van de berichten over de zware aardbevingen in Turkije. Hij kreeg van de organisatie echter te horen dat de wereldbekerwedstrijd in de Turkse hoofdstad gewoon doorgaat.

,,En dus ga ik daar woensdag heen, mits de vlucht blijft staan”, zegt Jaspers. De vijfvoudig wereldkampioen hoorde al dat van heel wat andere biljarters hun vlucht is gecanceld of gewijzigd. ,,Deze aardbevingen zullen ongetwijfeld impact hebben op het toernooi. We gaan het zien. Als het echt onveilig zou zijn, dan zou ik niet gaan.”

Jaspers begint vrijdag aan het wereldbekertoernooi, dat maandag al van start ging met de voorrondes. Ankara ligt zo’n 600 kilometer van het epicentrum van de bevingen, in het zuidoosten van Turkije. Het dodenaantal in dat land is al tot ruim boven de duizend opgelopen. Ook buurland Syrië meldt honderden slachtoffers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat het dodenaantal nog aanzienlijk gaat stijgen.