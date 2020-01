Bittere tranen voor volleybalsters: ‘Ik moest bijna overgeven’

Door Lisette van der Geest



Geen klap in het veld zo hard als die van Robin de Kruijf, zaterdagavond in Omnisport tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi. Ze schreeuwt met grote ogen. Het kan nog, ze wil, het moet. Nederland hoort op de Olympische Spelen, denkt ze. De vierde plaats in Rio smaakte naar meer. Niet voor niets kwam het team de afgelopen jaren elke zomer samen voor een verlenging van een loodzwaar volleybalprogramma.

Alles is eraan gedaan om Tokio te halen. Volleybalbond Nevobo haalde het OKT naar eigen land met een investering van rond de 1,25 miljoen euro. Maar de hoop van De Kruijf blijkt ijdel. De strijd om het enige overgebleven ticket op het continentale toernooi staakt voor Nederland vroegtijdig. Zaterdag is Duitsland in de halve finale te sterk en wint met 3-0 (27-25, 25-23, 25-22).

Bekijk hieronder de pijnlijke nederlaag van de volleybalsters:

,,We hadden wel de mogelijkheid om te winnen, dacht ik. Die potentie hebben wij wel”, zegt De Kruijf na afloop. ,,Maar we hadden moeite om hun aanval te stoppen met blok en verdediging. En dan zit het er schijnbaar echt niet in. Dat is hard. We wilden dit zó graag.” Van eenzelfde strekking is de analyse van Anne Buijs. ,,En Duitsland kon zo makkelijk punten maken.”

Een voorsprong van vijf punten werd door Duitsland weggewerkt in de tweede set. Kansen om de wedstrijd te kantelen werden door Nederland niet gepakt. ,,Dat is mentaal”, zegt aanvoerster Maret Balkestein na afloop beslist. ,,We hadden een heel goed tactisch plan en dat is niet goed uitgevoerd.”

Dat betekent dat de nummer vier van het laatste WK deze zomer thuis zit tijdens de Zomerspelen. ,,En dat is zo’n grote teleurstelling”, zegt Buijs. ,,We hebben hier zo lang naartoe gewerkt. Niet één of twee jaar, maar heel veel jaren meer. En de herinnering aan Rio is prachtig, we wilden dat zo graag nog een keer. Maar misschien hebben we te groot gedacht.”

Het verlies doet niet alleen mentaal, maar ook fysiek pijn, zegt Buijs, terwijl ze haar hand kort op haar shirt legt. ,,Man, ik voel het in mijn hart, ik moet bijna overgeven. We hebben een stel topwijven bij elkaar, de bond heeft ons zo goed gesteund, we wilden dit zo graag”, zegt ze voordat ze zich verontschuldigt voor haar tranen.

Over de toekomst wil Balkestein nog niet nadenken, de woorden ‘einde van een generatie’ noemt ze ‘hard’. Te hard vlak na een verloren wedstrijd met zoveel lading. Maar het toernooi zou goed voor een kanteling kunnen zorgen in een team met een grote basis aan ervaren speelsters die elkaar al vele jaren kennen.

Balkestein is net als Myrthe Schoot 31. Floortje Meijners, de vrouw die haar rentree na twaalf jaar maakte is 32. Spelverdeelster Laura Dijkema wordt volgende maand 30. ,,Het zit er wel in dat dit toch het einde van een generatie is”, zegt Anne Buijs. Is het niet vanwege de lichamelijke zwaarte en de blessuregevoeligheid van de sport, dan wel vanwege de mentale belasting. Buijs: ,,Het schema dat wij de afgelopen jaren hadden is gekkenwerk, niemand wordt blij van twaalf maanden lang volleyballen.”

Ook De Kruijf zou niet verbaast zijn door een wisseling van de wacht in de nabije toekomst. ,,Ik denk dat een aantal van ons zullen stoppen”, zegt ze. ,,En dat betekent dat we ook tijd nodig hebben om weer te groeien met een nieuw team. We kunnen er niet vanuit gaan dat dit er 1, 2, 3 staat. Voor het Nederlandse volleybal is het heel jammer dat we het niet gehaald hebben.”

Bekijk hier de reactie van Anne Buijs na de wedstrijd: