Bizar bijtincident op WK handbal levert Amerikaan Paul Skorupa rode én blauwe kaart op

NBA Knieblessu­re Kevin Durant bezorgt Brooklyn Nets dubbel gevoel na late zege tegen Miami Heat

De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA het duel met Miami Heat in de slotseconden naar zich toe getrokken. Royce O’Neale gooide in Florida met nog 3,2 seconden op de klok de winnende punten binnen: 102-101. Tegenvaller voor de Nets was het uitvallen van sterspeler Kevin Durant, die tijdens het derde kwart met een knieblessure naar de kant moest.

9 januari