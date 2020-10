Bizar: honkballer mist kampioensfeest na positieve coronatest tijdens beslissingsduel

Brian Bogers stijgt boven zichzelf uit in Lommel

18 oktober Bij afwezigheid van de geblesseerde Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff moet Brian Bogers de Nederlandse eer hoog houden in het WK MXGP. Dat ging de 24-jarige Eindhovenaar in de 1ste manche van de GP van Vlaanderen goed af. Hij finishte in Lommel als vierde, zijn beste resultaat dit seizoen in de koningsklasse van de motorcross.