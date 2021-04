Bizarre beelden uit de VS: bijna 40.000 honkbalfans in stadion

MLBNee, dit is geen archieffoto uit de tijd dat de wereld nog niet gebukt ging onder een pandemie. In het Amerikaanse Arlington zaten gisteravond bijna 40.000 uitgelaten honkbalfans te kijken naar de eerste thuiswedstrijd van Texas Rangers tegen Toronto Blue Jays.

Loopt het allemaal wel los met corona of zijn ze nu helemaal gek geworden in Texas? Dat zal de komende tijd moeten blijken. In de VS is bij de start van het nieuwe MLB-seizoen publiek weer welkom, zij het volgens strenge regels. De meeste stadions zijn voor een klein deel gevuld. Maar als enige staat in Amerika heeft Texas de poorten reeds wagenwijd open gezet. Gouverneur Greg Abbott besloot vorige maand dat er geen restricties meer gelden in zijn staat.

Het zorgde voor ouderwetse beelden in het met 38.238 fans stijf uitverkochte Globe Life Field. De reacties in de VS waren verdeeld, ook al omdat te zien was dat de meeste toeschouwers geen mondkapje droegen. Eerder waarschuwden president Joe Biden en functionarissen van het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en preventie ook al voor het houden van ‘super-spreader-evenementen’ met grote menigten.

In Texas trokken ze zich daar weinig van aan. In Arlington werd maandag eerst een minuut stilte gehouden voor de Covid-19-slachtoffers. Daarna werden de lokale helden aangemoedigd of er niets aan de hand was. Veel hielp dat overigens niet, want de bezoekers uit Toronto wonnen met 6-2.

Volledig scherm Uitgelaten fans, veelal zonder mondkapje, vermaken zich in het stadion van Texas Rangers. © AP

Volledig scherm © USA TODAY Sports