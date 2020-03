Bletterman stopt ermee en wil nu matroos worden

Na de teleurstellende wereldkampioenschappen vorig jaar in Stuttgart sloeg bij Bletterman de twijfel toe. ,,Tijdens de WK slaagden we er niet in om een olympisch teamticket te behalen. Kort daarna dacht ik: ‘Wat moet ik nu’? Wil ik nog door, of is het goed zo? In eerste instantie ging ik door, maar ik merkte dat ik niet meer extreem gemotiveerd was.”

Bletterman besloot daarom een andere weg in te slaan. ,,Tijdens mijn loopbaan heb ik heel veel mee mogen maken, van diverse EK’s en WK’s tot aan het olympisch testevent in 2016. Het enige dat miste, waren de Spelen. Dat was mijn enige droom nog. Maar ik zag het niet zitten om nog weer vier jaar door te gaan, in de hoop om dan de Spelen wel te halen.”

Bletterman was jarenlang een vaste kracht in de Nederlandse selectie. In 2010 maakte hij bij de WK in Rotterdam zijn seniorendebuut en sindsdien kwam hij in actie bij de WK’s in 2011, 2014 en 2019. In 2015 en 2018 was hij reserve bij de wereldtitelstrijd.