BMX-coach De Bever over ongeluk Van Gorkom: 'Eerste hoop is dat hij weer normaal leven kan leiden'

Door Rik Spekenbrink

Bijna iedere dag zit Bas de Bever aan het bed van Jelle van Gorkom. Soms voor de training, soms na de training en anders ’s avonds na het eten. Tot afgelopen maandag in het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis, inmiddels in het revalidatiecentrum even verderop. Sinds een aantal weken heeft de BMX’er, die op 9 januari akelig ten val kwam tijdens een training op Papendal, zijn spraakvermogen terug. ,,Als hij niet te vermoeid is, kan Jelle goed praten. We kunnen alweer slap ouwehoeren en zelfs lachen, elkaar plagen over Ajax en PSV bijvoorbeeld”, zegt De Bever, sinds 2004 coach van de fietscrossers.

Quote Jelle is zich bewust van wat hem is overkomen en wil maar één ding: herstellen. Hij is een enorme vechter. Bas de Bever

Volledig scherm Jelle van Gorkom. © JV Voor het eerst sinds het ongeluk doet hij deze dinsdag zijn verhaal, vanwege de regen schuilend onder de startheuvel van de BMX-baan op Papendal. Precies de plek waar het misging. Van Gorkom en zijn teammaat Niek Kimmann beklommen die middag de heuvel om een aantal starttrainingen te doen. De Achterhoeker ging als eerste naar beneden, maar botste onderaan de heuvel – met een geschatte snelheid van 60 kilometer per uur - op een veiligheidsketting die nog niet was weggehaald.



De ketting hangt daar om onbevoegden van de baan te houden. Van Gorkom werd gelanceerd, landde op de eerste bult van de baan en was direct buiten bewustzijn. De Bever stond op dat moment ook op de acht meter hoge startheuvel, maar zag het ongeluk niet gebeuren. ,,Ik was in gesprek met Merle van Benthem (een rijdster uit de nationale selectie, red.), die beneden stond en nog iets aan me vroeg. Ineens hoorde ik Niek schreeuwen dat Jelle hard was gevallen. Ik rende de trap af, zag meteen dat het niet goed was en belde de ambulance en de receptie van Papendal. Natuurlijk was ik geschrokken en in paniek. Ik zag daar niet alleen een rijder van me liggen, ook een vriend, we werken al 10 jaar samen. Maar je doet ook waarvoor je bent opgeleid: eerste hulp verlenen. Pas later zag ik hoe Jelle precies was gevallen…”

De ambulance en een traumahelikopter waren snel ter plaatse. Van Gorkom werd afgevoerd, in het ziekenhuis was de eerste diagnose niet mis: gebroken ribben, een breuk in het gezicht, beschadigingen aan lever, milt en nieren en een scheurtje in de schedel. Vooral de hersenschade en de gevolgen daarvan voor de langere termijn, baarden Van Gorkoms familie, vrienden en ploeg grote zorgen. ,,Jelle was een plant”, zegt De Bever, op wie het ongeval uiteraard een enorme impact had.

,,Toen we na een goede week hoorden dat Jelle buiten levensgevaar was, kwam er voor het eerst enige opluchting.” Na 13 dagen ontwaakte Van Gorkom uit zijn coma. Stapje voor stapje ging het beter met de winnaar van olympisch zilver in Rio de Janeiro. Inmiddels heeft hij de eerste stukjes gelopen, kan hij zelfstandig eten en dus praten met zijn vriendin, ouders en coach. ,,Om zijn stem voor het eerst weer te horen, was zo fijn.”

Professionele hulp

Net als veel rijders uit zijn selectie zocht ook De Bever professionele hulp, aangeboden door Papendal. ,,Twee weken hebben we niet getraind. Iedereen had het er natuurlijk moeilijk mee en zocht naar een manier om het te verwerken. De eerste keren dat we weer op de heuvel stonden was intens, ook al heeft iedereen het al duizend keer gedaan. Inmiddels wordt alles weer wat normaler”, zegt de coach, die later vandaag afreist naar Parijs voor een laatste trainingskamp voor de start van het seizoen, volgende week.