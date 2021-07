BMX-held Jelle van Gorkom na verlamming: ‘Kinderen vragen wanneer ik terugkom... Dat doet pijn’

Door Lisette van der Geest



,,In al die jaren die nu voorbij zijn gekomen, heb ik misschien - en dat is echt een misschien - hooguit één keer een seconde of dertig gedacht: waarom ik?”



Jelle van Gorkom (30), de man die in januari 2018 te horen kreeg dat hem een toekomst als kasplantje was voorspeld, zit in een warme achtertuin. Het bezoek heeft hij vooraf met instructies naar Duiven genavigeerd, door een wijk met ‘flinke doolhofjes’ en langs een invalideparkeerplaats. Zíjn invalideparkeerplaats.