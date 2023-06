BMX’er Pat Casey (29), meervoudig medaillewinaar X Games, overlijdt na val met motor

Hockey­sters blijven foutloos in Pro League met ruime zege op China van bondscoach Alyson Annan, ook mannen winnen

De Nederlandse hockeysters hebben ook de vijfde wedstrijd in de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass was in Eindhoven te sterk voor China (4-0). Bij de Chinese ploeg is Alyson Annan, van 2015 tot vorig jaar aan het roer bij de Nederlandse vrouwen, de bondscoach.