Bo Bendsneyder breekt sleutelbeen bij crash en moet streep zetten door TT Assen, ook Collin Veijer onderuit

Veijer crashte na een sterke start in de Grote Prijs van Duitsland. De 18-jarige coureur uit Staphorst reed op zijn Husqvarna vanaf de vierde startplek gelijk naar de koppositie, maar kwam in de derde ronde ten val op de Sachsenring. Veijer moest de strijd staken en zag Deniz Öncü uit Turkije vervolgens winnen.

,,Het was een domme val”, reageerde Veijer bij Ziggo Sport. ,,Ik ging te laat op de rem. Ik was ook wat nerveus, ik probeerde bij te blijven. Het was mooi dat ik de eerste twee rondjes met de grote jongens kon meerijden, maar het is nog niet realistisch dat ik dat al een hele race kan. Ik neem deze ervaring wel mee naar de volgende race, in Assen.” De TT van Assen is volgende week.

Bekijk hier de crash met Bo Bendsneyder

Voor Veijer was de vierde startplek zijn beste tot nu toe in zijn debuutseizoen. Vorige week vestigde de tiener een persoonlijk record door als zesde te eindigen in de Grote Prijs van Italië.

In de Moto2 kwam ook de als vijftiende gestarte Nederlander Bo Bendsneyder ten val. In de eerste bocht reed de Rotterdammer op zijn Kalex achterop de motor van een andere coureur, waarna Bendsneyder een stukje de lucht in vloog. De 24-jarige Rotterdammer liep bij de val een sleutelbeenbreuk op, waardoor hij een streep moet zetten door de TT in Assen, volgend weekend. Na tien rondes hadden al vijf coureurs de strijd gestaakt.

Volledig scherm Collin Veijer. © Jaco Veenstra