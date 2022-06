Bo Bendsneyder kijkt uit naar TT in Assen: ‘Dat blijft heel speciaal’

Bo Bendsneyder heeft de koningsklasse MotoGP nog altijd niet uit zijn hoofd gezet. ,,Dat is uiteindelijk het doel”, zegt de 23-jarige motorracer in aanloop naar de TT van Assen dit weekeinde. ,,Eerst maar eens vooraan meedoen in de Moto2, dan komt die kans om door te stromen vanzelf.”

De Rotterdammer is bezig aan zijn vijfde seizoen in de middenklasse van het wereldkampioenschap en lijkt eindelijk zijn draai te hebben gevonden. ,,De resultaten zijn constant. Het wordt tijd voor de volgende stap en dat is strijden voor een plek in de top 5", zegt Bendsneyder, die dit seizoen al vier keer in de top 10 wist te eindigen. ,,Er is een andere teambaas gekomen en met hem klikt het. Hij geeft me een goed gevoel en dat is het grote verschil met vorig seizoen.”

De motorracer weet inmiddels hoe belangrijk het is om vertrouwen in de machine te hebben. ,,Het veld zit zo dicht op elkaar, alles moet gewoon kloppen. In Barcelona had ik een slechte start en dat helpt dan niet mee. In Mugello was de negende plaats ook haalbaar, maar toen maakte ik een foutje in de laatste ronde. Er moet nog wel wat verbeterd worden om voor het podium te kunnen vechten, maar ik zit er tegenaan en het is mogelijk.”

Bendsneyder rijdt in de Moto2 voor het team Pertamina Mandalika. ,,Het team heeft een Spaanse eigenaar, maar de sponsor komt uit Indonesië. Mijn oma is Indonesisch en dat heeft geholpen om een contract te krijgen. Het ziet er goed uit voor volgend jaar. Ik wil ook graag bij dit team blijven. Ik denk ook dat het mijn prestaties ten goede komt als ik langer bij hetzelfde team met dezelfde mensen zit.”

De Grand Prix van Indonesië dit jaar was ook heel bijzonder om mee te maken, vertelt hij. ,,Ik heb wel Indonesisch bloed, maar spreek de taal niet. Het was ongelooflijk hoe het daar leeft. Dat is wel wat anders dan in Nederland. Hier tel je pas mee als je op het podium staat, maar in Indonesië maakt het niet uit of je eerste of laatste wordt. Je bent een van hen en daar zijn ze trots op.”

Niettemin verheugt Bendsneyder zich op zijn thuisrace in Assen, waar altijd wel wat te beleven valt met hem. Hij maakte al eens een valse start, viel een keer al na twee rondjes uit, kreeg bij een andere TT een tijdstraf en hij vloog in 2017 vlak voor de finish van zijn motor. De machine gleed zonder hem over de meet. “Assen blijft heel speciaal. Er komt altijd wat extra druk bij, maar ook motivatie om het goed te doen.”