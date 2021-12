Bobsleeër De Bruin evenaart in Winterberg beste prestatie

Vorige maand in Innsbruck was De Bruin met de broers Janko en Jelen Franjic en Stephan Huis in ‘t Veld in de slee ook al elfde geworden. ,,We zijn heel tevreden”, zei De Bruin. ,,We halen hier veel vertrouwen uit. We weten dat we het kunnen en dat we er staan. Zondag hopen we bij de start nog een stukje sneller te gaan, dat kunnen wij ook.”

Met Dennis Veenker in plaats van de geblesseerde remmer Janko Franjic zette de Nederlandse slee in de eerste run de tiende tijd neer: 54,19 seconden. ,,Dat was zeven tienden sneller dan ik hier ooit ben gegaan. En ik kom al twaalf jaar in Winterberg”, aldus piloot De Bruin. De tweede afdeling ging in 54,57, goed voor een elfde plek in het klassement over twee runs. De Duitser Francesco Friedrich won de wereldbekerwedstrijd, met 0,05 seconde voorsprong op zijn landgenoot Johannes Lochner.

Olympische Winterspelen

In het wereldbekerklassement staat De Bruin op de zestiende plaats. Een plek in de top 12 betekent plaatsing voor de Olympische Spelen in Beijing. Als De Bruin tussen de dertiende en twintigste plek eindigt, moet hij in ieder geval één keer bij de eerste acht in een wedstrijd zijn geëindigd om naar China te mogen.