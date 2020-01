Bobsleeër De Bruin in viermansslee dertiende op EK

Het podium bestond volledig uit Duitse sleeën. Francesco Friedrich, de regerend olympisch- en wereldkampioen, eindigde op 0,02 seconde als tweede. Friedrich was de snelste in de eerste afdaling door het ijskanaal van Winterberg, maar hij was in de tweede run net iets te langzaam om Lochner voor te blijven. Nico Walther eindigde als derde.



Het EK maakt deel uit van de wereldbekerwedstrijden in Winterberg. In dat klassement eindigde De Bruin als zeventiende. Een dag eerder, toen ook een wereldbekerwedstrijd in de viermansbob op het programma stond, werd De Bruin zestiende. Hij gaf toen 1,38 seconde toe op winnaar Friedrich, Lochner eindigde vrijdag als vierde.