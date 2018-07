Boehlé en Van de Velde ondanks nederlaag verder op EK beach

Het Nederlandse koppel verloor in Apeldoorn weliswaar in twee sets (21-19 21-16) van de als dertiende geplaatste Zwitsers Heidrich/Gerson, maar mogen op basis van hun puntenratio toch verder. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales.



Voor Jannes van der Ham en Sven Vismans zit het toernooi erop. Zij verloren in Rotterdam ook hun derde groepsduel. Het Russische koppel Semenov/Lesjoekov was in twee sets (21-12 21-12) te sterk.