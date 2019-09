Bokser Kasparian verder op WK

Bokser Max van der Pas ‘goed ziek’ van vroege uitschake­ling op WK

9 september De WK Boksen in Jekaterinenburg had een mooi toernooi moeten worden voor Max van der Pas (26), maar het liep uit op een deceptie voor de Elsendorpse amateurbokser. Hij verloor in de eerste ronde van de Turk Serhat Guler. ,,Ik ben er goed ziek van, want ik was topfit”, zo baalt Van der Pas.