Bokser Oesyk laat Oekraïners oorlog even vergeten met verdediging wereldtitels

Met video Oesyk zingt Oekraïens verzets­lied na intense ‘staredown’ met Joshua

Met een bijzondere staredown met zijn komende tegenstander Anthony Joshua heeft bokser Oleksandr Oesyk de aandacht gevestigd op Oekraïne. De 35-jarige Oekraïner zong, meteen nadat de twee kemphanen elkaar diep in de ogen hadden gekeken, een verzetslied uit zijn vaderland. Oesyk en Joshua staan zaterdagavond laat in het Saoedi-Arabische Djedda tegenover elkaar in een wereldtitelgevecht bij de zwaargewichten.

18 augustus