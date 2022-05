Boksster Chelsey Heijnen mist finale en eindigt WK-debuut met brons

Boksster Chelsey Heijnen heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Istanbul niet weten te plaatsen voor de finale. Heijnen, die uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, verloor in de halve finale van de Algerijnse Imane Khelif. De debutante eindigt haar WK zodoende met een bronzen medaille, die de verliezers van de halve finales krijgen omgehangen.