Bol haalt shortlist ‘beste atlete’ niet, Hassan maakt nog wel kans

Dubai nog wat verder weg Luiten en Besseling snel klaar in Johannes­burg

20 november Wil Besseling en Joost Luiten hebben zich bij het Joburg Open in Zuid-Afrika niet gekwalificeerd voor de derde ronde van zaterdag. De golfers kwamen beiden in hun tweede ronde in Johannesburg na een ronde van 69 uit op 143 slagen, één boven het baangemiddelde, en misten daarmee ruim de ‘cut’.