Bol, Klaver en De Witte door op 400 meter; geen succes op 800 meter

EK indooratletiek in TorunFemke Bol heeft laten zien dat ze de belangrijkste kandidate is voor het goud op de 400 meter bij de EK indooratletiek in Torun. De 21-jarige Amersfoortse won met speels gemak haar serie en plaatste zich voor de halve finales op vrijdagavond.

Volledig scherm Femke Bol. © ANP Haar winnende tijd van 52,77 lag ruim 2 seconden boven haar Nederlands record van 50,64, maar het ging Bol niet om een snelle race. Ze wilde wel de heat winnen om in de halve finales te mogen starten in de beste baan.



Haar trainingsmaatje en goede vriendin Lieke Klaver kopieerde Bol door ook haar heat te winnen. De 22-jarige Klaver noteerde 52,74, maar zij moest in het laatste stuk naar de finish nog even doortrekken om de Oekraïense Anna Rizjikova voor te blijven.



Lisanne de Witte wist ook door te dringen tot de halve finales. De winnares van het brons op de EK indoor van twee jaar geleden in Glasgow moest wel tot het uiterste gaan. Vlak voor de meet haalde ze de Tsjechische Lada Vondrova in en eindigde ze als tweede in haar serie, waarmee ze directe kwalificatie voor de halve finales afdwong.

Volledig scherm Lisanne de Witte. © ANP

Geen succes op de 800 meter

De atletes Britt Ummels, Bregje Sloot en Suzanne Voorrips zijn op de EK indoor in Polen roemloos uitgeschakeld in de series van de 800 meter.

Sloot (21) werd in de lege Arena van Torun in haar heat vijfde in 2.07,33 en Voorrips (27) eindigde als zesde en laatste in haar serie in 2.07,78. Ummels (27) kwam ten val op het laatste rechte stuk naar de finish. De Poolse Anna Wielgosz plaatste zich als snelste voor de halve finales met een tijd van 2.02,79.

Alleen de eerste drie van de series kwalificeerden zich voor de halve finales van de 800 meter op zaterdag. Sloot en Voorrips liepen in hun heat wel lange tijd attent mee, maar haakten af in de slotronde en liepen tijden ruim boven hun persoonlijke records. Ummels lag bij het uitkomen van de laatste bocht nog derde, de positie waarmee ze een plek in de halve finales kon afdwingen, maar ze verstapte zich ineens en ging onderuit. Daarbij rolde ze uit de baan. Ze bleef even beduusd zitten, krabbelde weer overeind en beende teleurgesteld de wedstrijdhal uit.

Volledig scherm © REUTERS

Broersen voorlopig op vierde plaats

Meerkampster Nadine Broersen (30) uit Dongen staat na de eerste drie onderdelen van de vijfkamp op een keurige vierde plaats, maar het plezier straalde er niet van af bij haar. ,,Als mijn prestaties niet in de buurt komen van wat ik kan, is het niet zo leuk. Ik baal ervan, want ik zou gewoon goed moeten zijn. Ik voel me namelijk heel goed. Ik kan ook de vinger niet leggen op wat er misgaat”, zei Broersen na het derde onderdeel, het kogelstoten. ,,Ik kom tot 14,04 meter en dat is niet slecht, maar ik kan veel verder. Zo ook bij het hoogspringen. Ik kan in de training uit drie passen over 1,80, maar hier was mijn aanloop niet helemaal goed en haalde ik die hoogte net niet. Bij de 60 meter horden dacht ik dat er een valse start was en hield ik in. Ik moet zeggen dat ik de race nog redde met 8,48.”

Broersen hoopt dat vrijdagavond het vervolg beter is. ,,Ik ben benieuwd wat ik kan op het verspringen. Als ik daarna nog zicht heb op een medaille, zal ik er op de 800 meter voor vechten, want het is en blijft een kampioenschap.”

Volledig scherm Nadine Broersen. © ANP