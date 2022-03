Bond roept Russische topschaker op het matje: ‘Oekraïne beschermt oorlogsmisdadigers’

Karjakin, die geboren werd in een dorp dat in de Krim ligt, kwam tot 2009 uit voor Oekraïne op alle landentoernooien. Sindsdien gaat de voormalig top 10-speler als Rus door het leven en heeft hij zich regelmatig patriottistisch uitgelaten. Zo was hij in 2014 uitgesproken voorstander van de Russische inval in de Krim.



Die reputatie heeft Karjakin nu kracht bijgezet door de afgelopen dagen een aantal opvallende Tweets te posten. Zo schreef hij onder meer dat de ‘Russische lente’ is begonnen, beschuldigt hij de Oekraïense overheid ervan oorlogsmisdadigers te beschermen en schermt hij met beelden van Russen die lijden onder wat hij noemt ‘Oekraïense bombardementen’.

De wereldschaakbond FIDE is niet te spreken over de uitlatingen van het voormalig schaakwonderkind. De FIDE heeft Karjakin, die al op zijn twaalfde de titel ‘grootmeester’ verdiende, aangedragen bij de Ethische en Disciplinaire Commissie, die nu gaat onderzoeken of de uitlatingen van de Rus gevolgen gaan hebben voor zijn schaakcarrière. In hetzelfde statement veroordeelt de FIDE de Russische invasie en vinden en voor onbepaalde tijd geen evenementen in Rusland of Belarus plaats.

Karjakin is daar duidelijk niet van gediend en tweet ondanks de oproep van de FIDE aan zijn adres om zich op de vlakte te houden stug door. ,,Ik kan jullie ook vertellen over een vrouw uit de Donbas-regio (de regio waar Rusland Oekraïne is binnengevallen, red.) die haar benen verloor bij Oekraïense bombardementen. Ze belde haar man net voordat ze stierf. Moet ik de beelden sturen?”

Russische sporters

Welke sancties aan die uitlatingen kleven, zal uit het onderzoek moeten blijken, maar vanuit de schaakwereld kan de Rus niet op veel steun rekenen. Zo schreef zijn landgenoot Ian Nepomniatsji, die vorig jaar het gevecht om de wereldtitel van de Noor Magnus Carlsen verloor, op de dag van de invasie dat de geschiedenis ,,veel zwarte donderdagen” heeft gekend.



,,Maar deze is zwarter dan alle andere donderdagen”, aldus ‘Nepo’. Ook de wereldkampioen zelf liet van zich horen. ,,Vrede is cool. Oorlog niet bepaald”, schreef de Noor bij het bericht van een schaaksite waarin de Russische invasie werd veroordeeld.

Ook andere Russische sporters lieten al eerder weten niet achter de Russische invasie te staan. Zo schreef tennisser Andrej Roeblev na een gewonnen tenniswedstrijd in het Engels ‘geen oorlog, alsjeblieft’ op een camera. Zijn vrouwelijke collega en landgenote Anastasija Pavljoetsjenkova veroordeelde in een krachtig statement op Twitter de invasie eveneens in scherpe bewoordingen.

