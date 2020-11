Bondscoach dankbaar voor EK handbal: ‘We mogen nu niet meer klagen’

,,Ik heb tegen de speelsters gezegd; we mogen nu niet meer klagen. Het wordt niet eenvoudig, maar we moeten ons gereedmaken voor het EK", aldus de Fransman, die vorig jaar Oranje in Japan naar de wereldtitel loodste.

Quote De voorberei­ding is al gebrekki­ger dan anders, maar met een besmetting erbij wordt het allemaal nog veel lastiger Mayonnade geeft een dikke pluim aan de Deense handbalbond, die na het terugtrekken van mede-gastland Noorwegen bereid was het hele EK in huis te halen. ,,Ze hebben geweldig werk verricht. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de organisatie een veilige bubbel heeft gecreëerd om het coronavirus buiten te houden. Nu is het tijd om te trainen en te spelen. Ik ben in ieder geval klaar voor de strijd.”



Er blijven wel twijfels over de vorm van de ploeg. Veel speelsters hebben de afgelopen weken bij hun clubs te maken gehad met besmettingen en verplichte quarantaine als gevolg. Kelly Dulfer, Inger Smits, Merel Freriks en Rinka Duijndam, allemaal in dienst van de Duitse club Borussia Dortmund, zaten vorige week nog in afzondering. Angela Malestein en Harma van Kreij zitten nog tot en met donderdag in quarantaine.

,,Het is allemaal niet makkelijk, maar dat geldt voor bijna alle landen die meedoen. Vanavond is de eerste groepstraining en ik kan alleen maar hopen dat uit de laatste testronde geen positieve gevallen komen. De voorbereiding is al gebrekkiger dan anders, maar met een besmetting erbij wordt het allemaal nog veel lastiger. We zullen de komende dagen zien hoe het met de conditie is gesteld, maar ik moet er maar vanuit gaan dat niet iedereen in de vorm van haar leven aan het EK begint.''

De wereldtitel ziet Mayonnade niet als een last. ,,Ik ben juist blij met die druk. Wij spelen op ons best als er druk op staat, dat hebben we wel bewezen op vorige toernooien. We missen natuurlijk wel de geblesseerde Estavana Polman. Zij was vorig jaar de beste speelster op het WK en is zeer belangrijk voor ons team. Toch denk ik dat wij haar afwezigheid kunnen opvangen. De ploeg kan zich goed aanpassen."

De handbalsters zullen er ook meteen moeten staan. Servië is op 4 december de eerste tegenstander in de poule. ,,We wonnen op het WK met 13 doelpunten verschil, maar het is zeker geen slechte ploeg. Zij zullen uit zijn op revanche."