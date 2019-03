Bondscoach Van Galen kon ploeg niet meer inspireren

Door Natasja Weber



Over precies een jaar vindt het olympisch kwalificatietoernooi plaats waar de waterpoloploeg zich moet plaatsen voor Tokio. Het is voor een bondscoach een raar moment om nu op te stappen. Waarom deze keuze?



Robin van Galen: ,,Na zes jaar bondscoach te zijn geweest merkte ik dat ik niet meer de impulsen kon geven die nodig zijn. De spelers hebben behoefte aan een frisse wind.”

Waren de spelers op je uitgekeken?

,,Nee. En er is ook geen ruzie geweest. Het is meer een gevoel. Ik wil voorkomen dat mijn houdbaarheidsdatum verstrijkt en dat we daardoor de Olympische Spelen missen. Voor het team is dit de beste keuze.”

Is het niet te kort dag voor je opvolger Harry van der Meer?

,,Ik denk dat Harry genoeg tijd heeft. Hij is al sinds 2017 assistent-bondscoach. Na het EK van afgelopen zomer heb ik hem meer verantwoordelijkheden gegeven. We waren al bezig om Harry klaar te stomen voor het grote werk. Hij zou na Tokio 2020 het stokje overnemen.”

Nadat je de nieuwe directeur van de zwembond, Aschwin Lankwarden, had gemeld te stoppen als bondscoach polste hij jou voor de functie van commercieel directeur. Waarom heb je toegehapt?

,,Aschwin wilde mij heel graag behouden voor de bond. Ik heb een groot netwerk. Als commercieel directeur ga ik voor alle zwemtakken sponsors zoeken en leuke evenementen opzetten. Daarnaast blijf ik als adviseur beschikbaar voor de staf en spelers.”