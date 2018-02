Bondscoaches Annan en Caldas pakken prijs, geen titel voor Welten

Nuenense tennisser Bart Beks vestigt record bij NOVK

5 februari De Nuenense tennisser Bart Beks heeft op de Nationale Overdekte Veteranen Kampioenschappen (NOVK) in Hilversum een record gevestigd. Beks won in de categorieën 35+, 40+ én 45+ en was daarmee de eerste speler ooit die drie titels in het enkelspel op één NOVK behaalde.