Bonevacia kan nóg sneller en scherpt eigen nationaal record van Tokio aan

Operatie motorcros­ser Van de Moosdijk, streep door GP Lommel

27 juli Roan van de Moosdijk blijkt zondag bij een val in Tsjechië zijn schippersbotje gebroken te hebben. De 20-jarige motorcrosser uit Eindhoven moet woensdag onder het mes. Door de blessure mist hij komend weekeinde de grand prix in Lommel. Hoe lang de MX2-rijder uit competitie is, is nog niet duidelijk.