Boris Becker over haatreacties na deelname aan betoging: ‘Zijn we land van racisten geworden?’

Ellen van Langen moet wennen: ‘Ik ben nog nooit zo lang thuis geweest’

22:58 Vanwege het coronavirus ging er door veel sportevenement een streep. Dat gold onder meer voor De FBK Games afgelopen maandag in Hengelo en de Diamond League in Oslo aankomende week. Ellen van Langen, olympisch kampioene van 1992 (Barcelona) en tegenwoordig atletenmanager bij Global Sports Communication, mist de wedstrijden. De Oldenzaalse (54) prijst de creativiteit in Oslo, waar donderdag de ‘Impossible Games’ worden gehouden.