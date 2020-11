Bos derde bij wereldbeker in Letland: ‘Mooie bevestiging van progressie’

Kimberley Bos is bij de tweede wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda als derde geëindigd. De zege ging net als vorige week naar de Oostenrijkse Janine Flock, in 1.42,93.

De 27-jarige Bos moest 0,80 seconde toegeven op Flock, net als de Duitse Tina Hermann met wie ze de derde plek deelde. De Russin Elena Nikitina was 0,15 seconde sneller dan Bos en Hermann en pakte zilver. Bos werd vorige week in Sigulda tweede. Voor Bos, in 2018 de eerste Nederlandse skeletonster op de Olympische Spelen, was dat het beste resultaat uit haar loopbaan.

,,Vorige week voelde het misschien nog een beetje als een toevalstreffer, maar dit is een mooie bevestiging van de progressie die we met het team al langer zien. Door een blessure kwam dat er vorig jaar niet uit, maar nu dus wel en daar ben ik blij mee”, zei Bos.

,,Janine zet twee keer een baanrecord neer en toch ben ik dichterbij gekomen. Ten opzichte van vorige week hebben we er wat foutjes uitgehaald. Ook nu zaten er nog wel wat foutjes in, maar dat houd je in deze sport. Dat ik nu derde word, daar ben ik heel blij mee. Die bronzen medaille moeten delen is ook geen schande, het is immers wel de wereldkampioene waarmee ik dat doe.”

Bos was al enkele weken in Sigulda om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Het wereldbekerseizoen gaat volgende maand verder in Innsbruck. Op 11 en 18 december komt Bos in actie in Oostenrijk.