Boston Bruins wint eerste duel om Stanley Cup

Brayden Schenn opende na ruim 7 minuten spelen de score. Toen Vladimir Tarasenko aan het begin van de tweede periode de voorsprong van St. Louis Blues verdubbelde, leek een verrassing in de maak. Boston Bruins kwam nog voor het einde van de tweede periode echter langszij via goals van Connor Clifton en Charlie McAvoy, waarna Sean Kuraly en Brad Marchand de zesvoudig NHL-kampioen in de laatste periode de winst bezorgden.



De Bruins wonnen de Stanley Cup in 2011 voor het laatst, de Blues jagen op hun eerste kampioenschap in de Noord-Amerikaanse topcompetitie. De ploeg uit St. Louis stond in 1968, 1969 en 1970 ook in de NHL-finale, maar verloor toen steeds met 4-0.



Woensdag is het tweede duel, opnieuw in Boston.