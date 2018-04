Boston Celtics verder in play-offs

F2-cou­reur De Vries verremt zich en valt uit

28 april Nyck de Vries heeft naast de kans op een topnotering in de derde race van het seizoen in de Formule 2 gegrepen. De 23-jarige Nederlander was in de eerste van twee races op het circuit van Bakoe - waarop ook de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 wordt verreden - goed op weg, maar viel uit na een stuurfout. De zege ging naar Thaise coureur Alexander Albon.