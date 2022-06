Arno Kamminga over bijzondere voorbereiding op WK: ‘Eerst word ik raar aangekeken, daarna zie je kopieergedrag’

Drama vader (56) en zoon (21) brengt dodental TT Isle of Man op vijf: ‘Het was hun droom om samen te racen’

Bij de TT-races op het Britse eiland Isle of Man zijn weer twee doden gevallen. De 56-jarige Roger Stockton en zijn 21-jarige zoon Bradley verongelukten in de laatste ronde van de tweede zogeheten sidecar-race. De vader was de coureur, zijn zoon zat in de zijspan. Sinds vorige week woensdag zijn vijf deelnemers aan de beruchte race overleden.

11 juni