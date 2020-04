Schapen weg en gooien, die speer!

Celine van Duijn (27), schoonspringster

,,Ik heb geen zwembad in mijn achtertuin, helaas. En springen in een kinderbadje wordt wat gevaarlijk. Dus ik train maar aangepast. Heb een squat-rek gekregen, een dikke mat. Daarmee vermaak ik me wel even. De laatste keer dat ik gesprongen heb, was vier weken geleden. Zo lang niet springen, dat komt nooit voor. Zo lang ben ik zelfs nooit op vakantie geweest. En het gaat nog wel even duren ook. Hoelang? Daar probeer ik maar niet aan te denken, dan merk ik ­alleen maar weer hoeveel ik het springen mis.”