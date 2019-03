Braspennincx naar finale keirin, Van Riessen sneuvelt

Braspennincx finishte als tweede in haar halve finale achter de Australische Stephanie Morton. Laurine van Riessen, die in dezelfde heat reed, kwam als zesde over de finish en komt nog in actie in de strijd om de plaatsen 7 tot en met 12.



De titelverdedigster, de Belgische Nicky Degrendele, plaatste zich ook voor de finale, die later vandaag wordt afgewerkt. Dat deden verder Lee Wai Sze uit Hongkong, de Française Mathilde Gros en de Russische Daria Sjmeleva.