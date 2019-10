Braziliaan Mariano volgt Zonderland op

Wie volgt Epke Zonderland op als wereldkampioen aan de rekstok? Dat was de vraag bij het slotnummer van de WK turnen in Stuttgart, waar de titelverdediger schitterde door afwezigheid. Arthur Mariano bleek het meest stokvast in een spannende finale.

Door Marcel Luyckx

Huilend, met twee handen voor het gezicht, stortte de 26-jarige Braziliaan van geluk ter aarde, nadat de score van Samuel Mikulak, de laatste finalist, op het scorebord verscheen. Hij staat niet bekend als hoogvlieger: 20ste op de Spelen in zijn thuisland, 35ste een jaar geleden op de WK in Qatar.

Met 14.900 punten bleef Mariano in de Hanns-Martin Schleyer Halle ver verwijderd van het officieuze wereldrecord van Zonderland, in het voorjaar gevestigd tijdens de EK in Polen.

Qua moeilijkheid lijkt een Zonderland in goede doen nog op eenzame hoogte te staan op rekstok. Niemand kwam in moeilijkheid boven 6.3 uit. De drievoudig wereldkampioen uit Lemmer kwam in Polen tot 6.8 en kan indien nodig opschalen naar 7.0. Eerst moet Zonderland nog op de Olympische Spelen in Tokio zien te geraken. Die missie faalde in Stuttgart.

Greatest

Simone Biles had vooraf aan deze WK al de bijnaam GOAT. Letterlijk vertaald geit, maar de afkorting staat voor Greatest Of All Time. Nu verdient ze ook op basis van de statistieken die geuzennaam. Haar gouden medaille op balk ging ze de Wit-Rus Vitali Tsjerbo (succesvol in de jaren 90) voorbij als meest succesvolle sporter in de geschiedenis van de WK turnen. Een uur later breidde de 22-jarige Amerikaanse haar collectie verder uit met goud op vloer.

Zij staat nu op het onwaarschijnlijke totaal van 25 plakken, waarvan 19 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen. Allemaal verzameld sinds 2013, toen ze in Antwerpen op 16-jarige leeftijd internationaal doorbrak. Vermoedelijk zal het bij 25 WK-medailles blijven, want Biles heeft aangekondigd na de Olympische Spelen van 2020 in Tokio een punt te zetten achter haar turnloopbaan.

Volledig scherm © AFP

Halsbrekend

Op balk ging ze voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe puntencode na Rio 2016 door de grens van 15.066 punten. Het verklaarde waarom ze zo uitbundig haar afgetekende overwinning vierde, alsof het haar eerste wereldtitel was. Ze had voor turnbegrippen een straatlengte voorsprong op de winnares van het zilver, de Chinese Liu Tingting (14.433). Daarvoor hoefde de 22-jarige powervrouw niet eens haar nieuwste element, de halsbrekende Biles-afsprong (dubbelsalto met dubbele schroef), uit de kast te halen. Minder dan een jaar voor de Spelen van Tokio moet de concurrentie, inclusief Sanne Wevers, de rillingen over de rug gelopen zijn bij het zien van zo’n grote overmacht.

Op vloer deelde een ontketende Biles een ware mokerslag uit, ondanks een voetfout. Hier bedroeg de kloof naar het zilver zelfs een vol punt. Landgenote Sunisa Lee was de best of the rest. Met vijf keer goud is Biles de koningin van de WK in Stuttgart. Alleen op brug moet ze zich het komende jaar versterken, wil ze op de Spelen in Japan een unieke, perfecte serie van zes olympische overwinningen op 1 toernooi neerzetten. Ook als dat niet lukt, zal ze nog tot nog in lengte van jaren als GOAT door het leven gaan.

Tisha Volleman was door de afmelding van Nina Derwael, wereldkampioene op brug, opgeschoven naar de positie van 1e reserve voor de vloerfinale. Omdat geen andere finaliste nog averij opliep, moest de Brabantse vanaf de tribune toekijken.