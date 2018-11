Brinkman: Nederland topfavoriet op WK, maar ik zet er niet al mijn geld op

Nederland begint zaterdag om 12.30 uur In het Indiase Bhubaneswar tegen Maleisië aan een nieuwe jacht op wereldgoud. Op de vraag wie de topfavoriet is, antwoordt Brinkman licht chauvinistisch. ,,Nederland natuurlijk, al is het maar omdat mijn zoon erin speelt’’, doelend op de 23-jarige Thierry Brinkman. ,,Ik zou er alleen niet al mijn geld op inzetten. Zo overtuigd van een nieuwe wereldtitel ben ik ook weer niet.’’



Naast de zoon van de 373-voudig international beschikt Nederland ook over de strafcorners van Mink van der Weerden. Een wapenfeit dat volgens Marc Lammers van belang is om wereldkampioen te worden. ,,Kijk maar naar België‘’, zegt de ex-bondscoach van het Nederlandse vrouwenteam. ,,Dat land heeft geen strafcornerspecialist en wint daarom moeilijk prijzen.’’



Verder beschikt de ploeg van bondscoach Max Caldas volgens Brinkman over de nodige ervaring. ,,Met Billy Bakker en Pirmin Blaak is er genoeg routine binnen de ploeg om weer wereldkampioen te worden.’’