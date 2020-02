Brons voor Korrel bij Grand Slam in Parijs

Korrel begon als favoriet aan het toonaangevende toernooi in de Franse hoofdstad. Hij is de huidige nummer 1 op de wereldranglijst in de klasse tot 100 kilogram, mede dankzij zijn zege eind vorig jaar in de World Masters. Het ging voortvarend tot aan de halve finales, maar daarin stuitte de Israëliër Peter Paltchik hem. Vervolgens was brons de troostprijs.