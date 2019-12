Bronzen Heemskerk buigt voor 18-jarige debutante: ‘Nieuwe generatie komt eraan’

EK kortebaanOp haar tiende EK kortebaan heeft Femke Heemskerk (32) in Glasgow brons gepakt op de 100 meter vrije slag. De pas 18-jarige Britse Freya Anderson veroverde bij haar EK-debuut in het 25-meterbad de Europese titel. De zilveren medaille was voor de Française Beryl Gastaldello (24).

Door Natasja Weber



Achter de afgetekende winnares Anderson (51,49 seconden) streden drie zwemsters in de spannende finale van de 100 vrij om het zilver en brons. Heemskerk zwom een tijd van 51,88 waarmee ze 0,02 seconden sneller was dan de nummer vier Anna Hopkin uit Groot-Brittannië. De zilveren Gastaldello had op haar beurt een voorsprong van 0,03 seconden op Heemskerk: 51,85.

De Nederlandse routinier was met een beste seizoenstijd van 51,81 naar Glasgow afgereisd. Hiermee voerde ze samen met Gastaldello de ranglijst van de 100 vrij aan van de zwemsters die deze EK aan de start verschenen. De Zweedse zwemsters Sarah Sjöström en Michelle Coleman zwommen dit najaar snellere tijden op de 100 meter vrije slag kortebaan, maar zij ontbreken in Glasgow. Ook Ranomi Kromowidjojo – met een beste seizoenstijd van 51,90 – slaat deze EK over. Er lagen dus grote kansen voor Heemskerk om voor het eerst in haar lange carrière de titel te winnen op de 100 vrij in het 25-meterbad. Op de WK kortebaan won ze vijf jaar geleden wel goud op de 100 vrij, maar op de EK slaagde ze daar nooit in.

Quote De nieuwe generatie komt eraan, maar ik ben er nog steeds en dat geeft een goed gevoel Femke Heemskerk

Ook op haar tiende en wellicht laatste EK in het 25-meterzwembad lukte het niet. Na afloop klonk Heemskerk desalniettemin opgetogen over haar derde plaats. ,,Ik denk dat ik een goede race heb gezwommen. Ik had graag iets harder willen zwemmen maar dat zat er niet in. De nieuwe generatie komt eraan, maar ik ben er nog steeds en dat geeft een goed gevoel.”

Toussaint

Kira Toussaint won ook opnieuw een medaille. Ze haalde brons op de 200 meter rugslag, in een tijd van 2.03,04. Er was duidelijk verschil met de nummers een en twee. De Italiaanse Margherita Panziera won goud in 2.01,45, het zilver ging naar de Oekraïense Darina Zevina (2.02,25). Toussaint won eerder in Schotland goud op de 100 meter rugslag.

Kamminga

Arno Kamminga haalde de finale op de 100 meter schoolslag. In de halve eindstrijd kwam hij tot 56,34, net boven zijn persoonlijk record. Kamminga was daarmee de op één na snelste in de halve finale. Alleen Ilia Sjimanovitsj was sneller. Met 55,89 verbeterde de Wit-Rus het Europees record, dat op naam stond van de Brit Adam Peaty.