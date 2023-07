Bronzen medailles voor Marrit Steenbergen en Tes Schouten op WK in Japan: ‘Heel blij mee’

WK ZwemmenZwemsters Marrit Steenbergen en Tes Schouten zijn voor het eerst in hun carrière op het podium geëindigd bij de WK langebaan in de Japanse stad Fukuoka. Steenbergen won de bronzen medaille op de 100 meter vrije slag, Schouten werd derde op de 200 meter schoolslag.

Schouten heeft het afgelopen jaar de aansluiting met de wereldtop op de schoolslag gevonden. Bij het vorige WK eindigde ze als twaalfde. Het Nederlandse record van 2.21,63 minuten dat ze vrijdag zwom was ruim 4,5 seconden sneller. En dus rolde er een bronzen medaille uit voor Schouten. ,,Het was al gelukt op de kortebaan, maar de Spelen zijn op de langebaan. Daarom ben ik hier heel blij mee.”

De wereldtitel ging naar olympisch kampioene Tatjana Schoenmaker uit Zuid-Afrika in 2.20,80. De Amerikaanse Kate Douglass haalde Schouten op de laatste baan in (2.21,23), haar landgenote Lilly King (2.25,25) deed dat niet. ,,Derde, wat fijn. Naar mijn tijd keek ik niet. Maar dat ik in de finale een pr kan zwemmen, is wel heel leuk. Het is met niet eerder gelukt om op grote toernooien mezelf te verbeteren.”

Schouten (22) temperde voor zichzelf bewust de verwachtingen. ,,Dan kon het ook nooit een teleurstelling worden. De finale zwemmen was al beter dan ik ooit heb gedaan”, aldus Schouten, die op de 100 school de finale niet haalde in Marine Messe Fukuoka. ,,Ik heb ook iets meer op de 200 getraind. De langere wat krachtigere slag is meer mijn ding, die zit er goed in. Op de eerste 50 meter van de 100 heb ik nog niet genoeg snelheid, dan moet het net goed vallen. Richting de Spelen moet ik zorgen dat mijn 100 net zo stabiel wordt als de 200.”

Het klikt bij Schouten, die in Amsterdam traint onder bondscoach Mark Faber. ,,Gezien hoe mijn trainingen gingen, zat dit er wel aan te komen. Niet per se een WK-medaille, maar wel de pr’s. Alle energie die je in trainingen stopt, moet er op een gegeven moment ook uitkomen. Dit seizoen komt dat allemaal bij elkaar”, zegt Schouten. ,,Het is vaker niet goed gegaan dan wel. Dan begin je te twijfelen of je dingen wel goed aanpakt. Het is heel makkelijk om te zeggen dat je een WK-medaille wilt. Maar geloven dat het mogelijk is, is toch wat anders. En nu sta ik er!”

Steenbergen

Met een persoonlijk record van 52,71 seconden bleef Steenbergen vrijdag in de finale van de 100 meter vrije slag een fractie van een seconde boven het Nederlandse record van Femke Heemskerk (52,69). De wereldtitel op dit prestigieuze nummer ging net als een jaar geleden naar de Australische Mollie O’Callaghan, die in 51,16 naar het goud snelde. Zilver was er voor Siobhan Haughey uit Hongkong. Steenbergen bleef als nummer drie onder anderen olympisch kampioene Emma McKeon voor. Het is de eerste Nederlandse medaille op de 100 vrij sinds het brons in 2013 van Ranomi Kromowidjojo, die namens World Aquatics de medailles mocht uitreiken.

De 23-jarige Friezin kwalificeerde zich donderdag met een persoonlijk record van 52,82 als snelste voor de finale. Ze plaatste zich in Fukuoka eerder voor de finale van de 200 meter wisselslag en 200 meter vrij en eindigde daarin respectievelijk als vijfde en zevende. ,,Het ging zo hard in de eerste 50 meter, ik wist niet of ik er nog bij kon komen. Na mijn finish keek ik niet meteen naar het scorebord. Links boven op de tribune zag ik wel mijn teamgenoten juichen. Toen kreeg ik door dat ik een medaille had. Ik kan nu meedoen met deze meiden. Dat is supergaaf”, aldus Steenbergen.

Volledig scherm Het podium van de 100 meter vrije slag met rechts Marrit Steenbergen. © REUTERS

Maaike de Waard eindigde als dertiende op de 50 meter vlinderslag, Kim Busch werd veertiende. Respectievelijk 26,02 en 26,14 was niet toereikend voor een baan in de finale. Sarah Sjöström uit Zweden ging met 24,74 als eerste door.

Hattrick Qin met een wereldrecord

Bij de mannen voltooide de Chinees Haiyang Qin zijn trilogie op de schoolslag met goud op de 200 meter in een nieuwe wereldrecord van 2.05,48 minuten. In deze finale finishte Caspar Corbeau als vijfde. De 2.08,42 was een nipte verbetering van zijn in de halve finale gezwommen persoonlijke record.

Korstanje door naar finale

Nyls Korstanje kwalificeerde zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag bij de mannen. De 24-jarige Nijmegenaar klokte in de halve finale 50,98 seconden en ging met die tijd als gedeeld vijfde door. In de series had hij zijn eigen nationale record al aangescherpt tot 50.78, wat hem tevens de olympische limiet opleverde op dit onderdeel. ,,Ietsie minder dan de perfecte race voor mij in de ochtend”, zei een opgeluchte Korstanje voor de camera van de NOS. ,,Ik ga van de finale genieten. Dat ik die haal, man! Eindelijk is nu het kwartje gevallen.” De Amerikaan Dare Rose was met 50,53 de snelste.

Kenzo Simons haalde de finale op de 50 meter vrije slag niet. Zijn 21,92 was de elfde tijd. Cameron McEvoy plaatste zich als eerste met 21,25.

De Hongaar Hubert Kos werd wereldkampioen op de 200 meter rugslag in 1.54,14. De wereldtitel op de 4x200 meter estafette voor mannen ging naar Groot-Brittannië.